Bolu'da korku dolu anlar: Otomobil dereye uçtu

Bolu’nun Dağkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Büyüksu Çayı'na düştü. Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, camları kırıldığı için içi suyla dolunca Karaköy mevkisindeki çayın ortasında kaldı.

Karların erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Sürücü ve arkadaşları, traktör yardımıyla uzun süren uğraşlar sonucu otomobili bulunduğu yerden kıyıya çıkardı.

