Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'da termometreler eksi 16 dereceyi gördü: Araçların kapıları dondu

Bolu'da termometreler eksi 16 dereceyi gördü: Araçların kapıları dondu

11:5030/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
<p></p>

Bolu’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kent genelinde dondurucu hava etkisini hissettirdi. Termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği kentte, en düşük sıcaklık eksi 16.2 dereceyle Dörtdivan ilçesinde kaydedildi. Aşırı soğuklar nedeniyle araç kapıları buz tutarken, cadde ve sokaklar buz pistine döndü.

Bolu’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün yerini soğuk ve güneşli havaya bıraktı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte gece saatlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. 

Kentte sabah saatlerinde dondurucu soğuk etkili oldu.

Meteoroloji verilerine göre Bolu’da gecenin en düşük sıcaklığı eksi 16.2 derece ile Dörtdivan ilçesinde ölçüldü.


Sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, kar kütleleri altında kalan araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Aşırı soğuk nedeniyle araçların kapı fitilleri ve kilit mekanizmaları dondu.

Sürücüler, buz tutan kapıları açabilmek sıcak su kullandı.


Kar yağışının durduğu Bolu’da soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

#Bolu
#soğuk
#kar yağışı
#buz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?