Bolu'da termometreler eksi 16 dereceyi gördü: Araçların kapıları dondu

Bolu’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kent genelinde dondurucu hava etkisini hissettirdi. Termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği kentte, en düşük sıcaklık eksi 16.2 dereceyle Dörtdivan ilçesinde kaydedildi. Aşırı soğuklar nedeniyle araç kapıları buz tutarken, cadde ve sokaklar buz pistine döndü.
Bolu’da 3 gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün yerini soğuk ve güneşli havaya bıraktı.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte gece saatlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Kentte sabah saatlerinde dondurucu soğuk etkili oldu.
Meteoroloji verilerine göre Bolu’da gecenin en düşük sıcaklığı eksi 16.2 derece ile Dörtdivan ilçesinde ölçüldü.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, kar kütleleri altında kalan araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.
Aşırı soğuk nedeniyle araçların kapı fitilleri ve kilit mekanizmaları dondu.
Sürücüler, buz tutan kapıları açabilmek sıcak su kullandı.
Kar yağışının durduğu Bolu’da soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.