Bu nasıl adalet: İstinaf hukuksuzlukta direndi

İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay’ın davayı çökertecek 9 ayrı gerekçe ve oy birliğiyle verdiği bozma kararına rağmen, İstinaf Mahkemesi, adeta Yüksek Mahkeme ile dalga geçer gibi gerekçelerle kararında direndi.