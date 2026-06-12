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Bu nasıl adalet?

Bu nasıl adalet?

04:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Bu nasıl adalet: İstinaf hukuksuzlukta direndi

İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay’ın davayı çökertecek 9 ayrı gerekçe ve oy birliğiyle verdiği bozma kararına rağmen, İstinaf Mahkemesi, adeta Yüksek Mahkeme ile dalga geçer gibi gerekçelerle kararında direndi.

Merkez Bankası faizi beş aydır yüzde 37'de sabit tutuyor

Merkez Bankası, 5 aydır değiştirmediği politika faizini üst üste üçüncü toplantıda da yüzde 37'de sabit bıraktı. Mayısta enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret eden banka, iç talepteki yavaşlamanın sürdüğünü vurguladı.

Perdeyi Meksika açtı

2026 Dünya Kupası'nda 39 gün boyunca sürecek heyecan dün resmen başladı. Ev sahibi ülkelerden Meksika, kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı Quinones ve Raul Jimenez'in golleriyle geçti. Aztekler, taraftarı önünde A Grubu'na 3 puanla başladı.

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