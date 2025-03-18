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Bu türe doğada ender rastlanıyor: Artvin'de bulundu

Bu türe doğada ender rastlanıyor: Artvin'de bulundu

11:3318/03/2025, Salı
IHA
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Türkiye’nin en nadir akbaba türlerinden biri olan sakallı akbaba Artvin'de bulundu. Köylüler, yaralı ve bitkin olan akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Artvin'de köylüler, Türkiye'nin en nadir akbaba türlerinden biri olan sakallı akbabayı yaralı ve bitkin halde buldu.

Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekim Can Berk Düzün tarafından yapılan muayenede, enfeksiyon nedeniyle kanadın kurtarılamayacağı anlaşıldı ve operasyonla ampute edilmesine karar verildi.

Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için bir hayvanat bahçesine gönderilecek.

Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına ve 5 kilogram ağırlığa sahip olan sakallı akbaba, doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak biliniyor.


Sakallı akbabanın Artvin'de nadir görülen bir tür olduğunu vurgulayan Düzün, bu kuşun doğada görüntülenmesinin bile oldukça zor olduğunu belirterek "Maalesef, artık doğal ortamında değil, belirlenecek bir hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecek" dedi.

#Artvin
#akbaba
#sakallı akbaba

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