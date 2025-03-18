Bu türe doğada ender rastlanıyor: Artvin'de bulundu

Türkiye’nin en nadir akbaba türlerinden biri olan sakallı akbaba Artvin'de bulundu. Köylüler, yaralı ve bitkin olan akbabayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

1 /6 Artvin'de köylüler, Türkiye'nin en nadir akbaba türlerinden biri olan sakallı akbabayı yaralı ve bitkin halde buldu.

2 /6 Sağ kanadı kırık ve enfekte olduğu belirlenen akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

3 /6 Veteriner hekim Can Berk Düzün tarafından yapılan muayenede, enfeksiyon nedeniyle kanadın kurtarılamayacağı anlaşıldı ve operasyonla ampute edilmesine karar verildi.

4 /6 Tedavisi tamamlanan akbaba, doğada kendi başına yaşamını sürdüremeyeceği için bir hayvanat bahçesine gönderilecek.

5 /6 Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına ve 5 kilogram ağırlığa sahip olan sakallı akbaba, doğada ender rastlanan büyük kuş türlerinden biri olarak biliniyor.

