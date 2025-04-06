BUDO'da yangın paniği: Denizde facianın eşiğinden dönüldü, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Bir başka vatandaş ise, "Saat 18.00 sıralarında 19.50'ye kadar rötar yapılacak diye anons yapıldı. Saat 19.00'da dalgalanma başladı. Arıza olduğu için anons yaptılar. Duman içeriyi sardı, kapıyı açtıktan sonra oksijen geldi. Bana can yelekleri için bıçak verdiler. Alt kattaydım, ön tarafa gidip can yeleklerini öne doğru attım. Gemi fırtınadan dolayı çok sallanıyordu. Yavaş yavaş limana yanaştık, görevliler motorda arıza olduğunu söyledi" diye konuştu.