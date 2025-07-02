Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki tehlikenin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Gemlik ve çevresindeki fay hattının potansiyel tehlikesine dikkat çekerek, "Bu tür depremler, İznik fay hattında meydana gelebilecek büyük bir sarsıntının habercisi olabilir" ifadelerini kullandı. Pampal, 7 büyüklüğünde bir depremin her an yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Marmara bölgesinde endişelere yol açtı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu tür sarsıntıların, İznik depremine zemin hazırlayan hareketler olduğunu vurguladı ve "Gemlik civarındaki fay, 7 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir" diyerek, bölgede büyük bir tehlike bulunduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Süleyman Pampal’ın açıklamaları şöyle;
CNN Türk canlı yayınına bağlanan Pampal, Bursa'da peş peşe yaşanan depremler sonrası; "Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. İznik konsülü önemli bir merkez. 1065 depreminde oradaki eserler su altında kalmış hala sular altında. Gemlik İznik'e çok yakın. Gemlik'te olan depremler o yüzden dün bizi kaygılandırmıştı." dedi
"Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge. Bir kuzey kol var 1999’da Adalar’a doğru kırıldı. 1894’te Adalar fayı kırıldı. 23 Nisan’da deprem olan batı kesim doğuya doğru devam ediyor. Orada kırılmamış kesimin 7 civarı deprem üretebileceğini varsayabiliriz. Ege’den başlarsak Tekirdağ civarından Marmara’ya kadar kuzey kol kırıldı. 2.cisinin gelmesi muhtemel."
Gemlik civarında yüksek hissedilmesi doğal. Burası en tehlikeli yer. 99 depreminde Avcılar örneğini verdik. 6 Şubat'ta Adana'da can kayıpları oldu. Arada 230 km mesafe var. Buradaki fayın 7 üzerinde deprem ürettiğini söyledik. 7-7.5 üzerinde bir deprem her an mümkündür.
Depreme dayanıklı olmayan yapı stoğu her yerde söz konusu. Bir de Bursa fayı var yakın bölgede. Depremin yıkıcı etkisini 3-4 kat artırdığını deprem kuvvetini artırdığı bilimsel bir gerçek. Deprem ayrım yapmaz.
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER
23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında
Büyüklük: 6.1
Derinlik: ~13 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı
23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)
Büyüklük: 5.9
Derinlik: –
Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli
Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı
11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi
Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı
26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)
Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü