Gemlik civarında yüksek hissedilmesi doğal. Burası en tehlikeli yer. 99 depreminde Avcılar örneğini verdik. 6 Şubat'ta Adana'da can kayıpları oldu. Arada 230 km mesafe var. Buradaki fayın 7 üzerinde deprem ürettiğini söyledik. 7-7.5 üzerinde bir deprem her an mümkündür.