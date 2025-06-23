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Bursa'da 9 yaşındaki Berat ile 8 yaşındaki Yener aileleriyle piknik yaparken kaybolmuştu: Acı haber geldi

Bursa'da 9 yaşındaki Berat ile 8 yaşındaki Yener aileleriyle piknik yaparken kaybolmuştu: Acı haber geldi

08:5223/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kenarında piknik yapan akraba çocukları Berat Anıl Yılmaz (9) ile Yener Çakır (8), kayboldu. Önce göl kenarında terlikleri bulunan 2 çocuk, piknik yaptıkları bölgeye 50 metre mesafede, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu. Çocukların İznik Gölü'nden DSİ'ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği belirtildi.

Akraba olan iki aile, piknik yapmak için İznik Gölü kenarına gitti. Aileler, saat 15.00 sıralarında çocukları Berat Anıl Yılmaz ile Yener Çakır'ın yanlarında olmadığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu 2 çocuk da piknik yaptıkları yere 50 metre mesafede DSİ'ye ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu. Talihsiz çocukların aileleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.



Fatma ve Faruk Yılmaz ile Emine ve Yılmaz Çakır, çevrede yaptıkları aramalarda çocukların terliklerini İznik Gölü sahilinde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





Öte yandan Berat Anıl Yılmaz ile kuzeni Yener Çakır'ın, İznik Gölü'nden DSİ'ye ait su toplama havuzuna sürüklendiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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