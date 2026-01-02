Yeni Şafak
Bursa'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf A.(20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araç, İnegöl Caddesi üzerinden yola çıkan Gökhan A. (35) yönetimindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yusuf A. ile araçta bulunan Hamza Ç. (20) ile diğer araçta olan yolcu Tuba A. (33) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#Trafik kazası
#Yaralı
