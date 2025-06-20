Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Murat Mehmetoğlu ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.