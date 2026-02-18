Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'nın deniz kıyılarında şiddetli fırtına etkili oluyor: Denizle kara birleşti

Bursa'nın deniz kıyılarında şiddetli fırtına etkili oluyor: Denizle kara birleşti

16:3318/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Bursa'nın deniz kıyısındaki bölgelerde fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Taşkın nedeniyle Kurşunlu Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti. Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde fırtına nedeniyle dalgalar metrelerce yükseldi.


Taşkın nedeniyle Kurşunlu Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti. Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.



Kumsaz Mahallesi'nde ise dereyle denizin birleştiği bölgedeki sokaklar sular altında kaldı.






Belediye ekipleri, yollardaki suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca yüksek kesimlerdeki derelerle gelen suların ulaştığı denizin kahverengiye dönüştüğü görüldü.


#bursa
#deniz
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi hesaplama 2026