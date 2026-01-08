Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle kapatıldı: Feribot seferleri durdu, işte iptal edilen seferler

Çanakkale boğaz ve adalar hattında feribot seferleri iptal edildi





Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatları olumsuz hava şartlarından dolayı geçici süre durduruldu. Kuzey Ege Denizi’nde Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferleri ise iptal edildi.