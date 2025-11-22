Yeni Şafak
Çanakkale’de hijyen skandalı: İşletme mühürlendi ürünler imha edildi

Çanakkale’de hijyen skandalı: İşletme mühürlendi ürünler imha edildi

17:5022/11/2025, Cumartesi
IHA
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimde mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı bir şarküteri işletmesinde ele geçirilen ürünler imha edildi.

Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde bir şarküteri mağazasında et ve et ürünleri, süt ürünleri ile kanatlı etlerin (tavuk) uygun koşullarda saklanmadığı, bozulmuş gıda ürünleri ile son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu belirlendi.

Ayrıca işletmenin genel ve özel hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konuldu.Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. 

840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

#Çanakkale
#hijyen
#et ürünleri
#süt ürünleri
#denetim
#Gökçeada
