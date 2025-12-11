Cani dayı dehşeti: Önce evi sonra ofisi basıp kurşun yağdırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde evde yeğenini vurduktan sonra emlak ofisine giden İ.S, ofisteki yeğeni Deniz Ş.’ye ateş açtıktan sonra kapıda oturan eniştesini bacağından vurdu. Olayda 3 kişi yaralanırken, emlak ofisinde vurulan yeğen Deniz Ş. hastanede hayatını kaybetti.
Aile içindeki hesaplaşma kanlı bitti... Alanya Saray Mahallesi'nde bir eve giden İ.S. (58), aralarında emlak ortaklığı bulunduğu belirtilen yeğeni M.Ş'yi (36) henüz bilinmeyen nedenle silahla vurdu.
Ardından Yunus Emre Caddesi'ndeki emlak ofisine giden İ.S, burada diğer yeğeni Deniz Ş. (39) ile eniştesi Ş.Ş'yi (65) de silahla yaraladı.
İ.S. daha sonra emlak ofisinin arka sokağındaki Çelikler Süleymaniye Camisi'ne giderek burada tabancayla göğsüne ateş edip kendini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polisin incelemeleri sürüyor.
'Bedel ödemeleri gerekiyordu'
Öte yandan İ.S'nin, olaydan önce sosyal medya hesabından silahlı saldırıya ilişkin paylaşım yaptığı öğrenildi.
"İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanı ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı" paylaşım dikkat çekti.