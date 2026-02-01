Yeni Şafak
Canilikte son aşamaya geçtiler

04:001/02/2026, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kredi borçlarına 48 ay vadeyle yapılandırma

BDDK, asgari borç tutarını karşılayamayan kart kullanıcıları ile ödemesi 30 günü geçen ihtiyaç kredisi sahiplerine 48 ay vadeli yapılandırma imkanı getirdi. Düzenlemeyle, takibe düşmüş ve gecikmiş 241 milyar 519 milyon liralık bireysel borç stoku yapılandırma kapsamına alındı. Başvuru için 3 ay süre verildi.

Soykırımda ikinci aşama: İsrail'den yeni vahşet

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bütün esirleri teslim alan ve ikinci aşamaya geçişi kabul eden işgalci İsrail, dün yeni bir katliam daha işledi. Ateşkes imzaladığı Hamas’ın liderlerini hedef aldığını öne süren işgalci güç, 15'i polis 33 sivili daha katlederek dünyanın desteklediği ateşkes sürecini baltalamaya devam ediyor.

Kartal geri döndü

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, Deniz Türüç'ün golüyle geriye düştüğü karşılaşmada Cerny ve Orkun Kökçü ile 3 puana uzandı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 11 maçında yenilgi yüzü görmedi.

