Canilikte son aşamaya geçtiler

Soykırımda ikinci aşama: İsrail'den yeni vahşet

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında bütün esirleri teslim alan ve ikinci aşamaya geçişi kabul eden işgalci İsrail, dün yeni bir katliam daha işledi. Ateşkes imzaladığı Hamas’ın liderlerini hedef aldığını öne süren işgalci güç, 15'i polis 33 sivili daha katlederek dünyanın desteklediği ateşkes sürecini baltalamaya devam ediyor.