Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Cesaret edemeyenlerin ilhamı oluyor: 28 yaşındaki Elif hem anne hem de kendi işinin patronu

Cesaret edemeyenlerin ilhamı oluyor: 28 yaşındaki Elif hem anne hem de kendi işinin patronu

22:5118/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş'ta 2 çocuk annesi kadın, bazlama ve gözleme dükkanı açarak hem geçimini sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor.

Türkoğlu ilçesi Kadın Akademisi Zafer Parkı'ndaki kulübesinde bazlama ve gözleme yaparak evinin geçimini sağlayan ve çocuklarının ihtiyacını karşılayan 28 yaşındaki Elif Kaplan, cesaret edip kendi işini kuramayan kadınlara örnek olmak istiyor.


"Kadınlara örnek olmak istiyorum"


Evinin gelirini sağladığını söyleyen Kaplan, "Ben iki çocuk annesiyim. Onlarla birlikte ayakta durmaya çalışıyorum. Ben devamlı kurslara gelip giden birisiyim. Devamlı kendini geliştiren bir insanım. Burada bazlama,gözleme yapıyorum. Çevremde benim gibi gelir sağlamak isteyenlere örnek olmak istiyorum. Ben buradan evimin gelirini sağlıyorum. Evimin ihtiyaçlarını alıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

"Çocuklarımın ihtiyacını karşılamak benim için gurur verici"


Hayatta kalma çabasını bu şekilde sürdürdüğünü anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Hayat şartları zor. Burada en önemlisi kimseye muhtaç olmamak, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek, çocuklarımızı yetebilmek ve gelir sağlayabilmek. Bu benim için gurur verici. Hayatta kimseden bir şey beklemeyin. Her şey bir adım atmakla başlar. Eğer öyle bir imkanları varsa mutlaka o adımı atsınlar. Kesinlikle ertelemesinler. Hayatı ertelememek çok önemli. Bir dakikanın bile garantisi yok o yüzden harekete geçsinler."


#Kahramanmaraş
#Anne
#Patron
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı