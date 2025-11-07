CHP verdi İBB sızdırdı

Vergi ve harçlarda indirim sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlarda indirim sinyali verdi. Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde" dedi.



