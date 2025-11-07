Yeni Şafak
CHP verdi İBB sızdırdı

04:007/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Vergi ve harçlarda indirim sinyali

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlarda indirim sinyali verdi. Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde" dedi.


İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel verinin CHP Genel Merkezi’nden çıktığı belirlendi. YSK’dan temin edilen sandık bilgilerinin yasa dışı şekilde İBB Bilgi İşlem Dairesi’ne aktarıldığı ortaya çıktı.


Fenerbahçe hakeme takıldı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında deplasmanda Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekibin bir topu direkten dönerken, 90+5'te Duran'ın düşürülmesine penaltı vermeyen hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyonu izlese de kararını değiştirmedi.

