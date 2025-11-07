Yeni Şafak Gazetesi'nin 07 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Vergi ve harçlarda indirim sinyali
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve harçlarda indirim sinyali verdi. Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde" dedi.
CHP verdi İBB sızdırdı
İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel verinin CHP Genel Merkezi’nden çıktığı belirlendi. YSK’dan temin edilen sandık bilgilerinin yasa dışı şekilde İBB Bilgi İşlem Dairesi’ne aktarıldığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe hakeme takıldı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 4. maçında deplasmanda Çekya'nın Viktoria Plzen takımı ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekibin bir topu direkten dönerken, 90+5'te Duran'ın düşürülmesine penaltı vermeyen hakem, VAR uyarısına rağmen pozisyonu izlese de kararını değiştirmedi.