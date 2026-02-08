CHP'nin akıl hocası casus

Halka arzlar yıla hızlı başladı

Sermaye piyasalarında 2024 yılında yaşanan güçlü halka arz döneminin ardından, 2025'te görülen yavaşlama yerini yeniden yükselişe bıraktı. Geçen yılın tamamında 18 şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlarken, 2026'nın henüz ilk 38 gününde enerji, gıda ve yazılım dünyasından 8 kurum talep toplayarak yatırımcılarla buluştu. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 30'dan fazla şirketin Borsa İstanbul saflarına katılacağını öngörüyor.