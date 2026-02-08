Yeni Şafak Gazetesi'nin 08 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Halka arzlar yıla hızlı başladı
Sermaye piyasalarında 2024 yılında yaşanan güçlü halka arz döneminin ardından, 2025'te görülen yavaşlama yerini yeniden yükselişe bıraktı. Geçen yılın tamamında 18 şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlarken, 2026'nın henüz ilk 38 gününde enerji, gıda ve yazılım dünyasından 8 kurum talep toplayarak yatırımcılarla buluştu. Uzmanlar, yıl sonuna kadar 30'dan fazla şirketin Borsa İstanbul saflarına katılacağını öngörüyor.
CHP'nin akıl hocası casus
İngiliz ve ABD istihbaratı adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Gün’ün telefonundan çıkan notlarda CHP’ye “yol haritası” çizdiği görülüyor. Gün, notların birinde “Gölge Kabine kurulması şart” diyor. CHP, Özgür Özel genel başkan seçildikten 6 gün sonra “Gölge Kabine” kurduğunu ilan etmişti.
Karadeniz derbisi Trabzon'un
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yendi. Paul Onuachu ve Ernest Muçi'nin golleriyle galip gelen bordo-mavililer ligde yenilmezlik serisini 4'e çıkartırken, son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.