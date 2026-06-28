Çığır açacak sistem tamamlandı: Türkiye'de ilk ve tek olacak

2026'da 100 vagon hedefi





Bakan Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarının altını çizdi. TIR Dorsesi Taşıma Vagonları sayesinde, kara yolu lojistik sektörünün can damarı olan TIR dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine yüklenerek demir yolu hattında da taşınabileceğini vurgulayan Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak" dedi.