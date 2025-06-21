Çıktığı yürüyüşte 50 metrelik uçurumdan düşüp yaralandı

Olayın ardından ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz kenarındaki kayalıkların bulunduğu alana düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.