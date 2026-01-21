Cizre’de facianın eşiğinden dönüldü: Dev kayalar evi yerle bir etti

'LÜTFEN BİZE YARDIM ETSİNLER'





15 günden bu yana evde kalmadıklarını elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, ‘’Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler’’ dedi.