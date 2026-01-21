Yeni Şafak
Cizre’de facianın eşiğinden dönüldü: Dev kayalar evi yerle bir etti

18:3821/01/2026, Çarşamba
IHA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki yamaçta heyelan yaşandı. Şiddetli gürültüyle birlikte yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, dağ yamacına yakın konumdaki bir evin üzerine yuvarlandı. Kayaların isabet ettiği evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, duvarlar kağıt gibi parçalandı.

Olay esnasında içerde bulunan 5 kişilik aile, gürültüyü fark ederek kendilerini son anda dışarı atmayı başardı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ev kullanılamaz hale geldi.

'LÜTFEN BİZE YARDIM ETSİNLER'


15 günden bu yana evde kalmadıklarını elbise ve kıyafet almak için eve geldiklerini kaydeden Esma Gezme, ‘’Çocuklarla birlikte evden elbise ve kıyafet aldığımız sırada heyelan yaşandı. Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim. Yetkililerden yardım bekliyorum çünkü bu karda kışta açıkta kaldık. Lütfen bize yardım etsinler’’ dedi.

Heyelan sonrası yetkililer heyelanın yaşandığı yere giderek hem olay yerinde inceleme yaptı hem de aile bireyleri ve mahalle sakinleri ile konuşup bilgi alışverişinde bulundu.


Mahalle sakinleri benzer bir durumun tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini ve gerekli istinat çalışmalarının bir an önce yapılmasını talep etti.


