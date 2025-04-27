Çobana yaptıkları infiale neden olmuştu: Kız kardeşler için karar verildi

Aldığı darbelerle başı kanayan Nail Yener, “Allah'ını seversen vurma” dedi. Ancak Seçil G., kendisini kaydeden ablasına “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” diyerek Yener'e sopayla vurmaya devam etti. Seçil G., zaman zaman şarkı söyleyip oynayarak Nail Yener'i darbetmeye devam ederken, Melek G. ise “Bacaklarına vur” diyerek kardeşini yönlendirdi. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklandı.