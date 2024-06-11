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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesinden ilk kareler

17:30 - 11/06/2024 Salı
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Makam odasındaki görüşmeden de ilk fotoğraf paylaşıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

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Siyasette normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görülen ziyaretin ardından Erdoğan, Özel'e iadeiziyaret bulundu.

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Özel, Erdoğan'ı genel merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı.

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Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. 

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Ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasında gerçekleşen görüşmeye geçildi. Makam odasındaki görüşmeden de fotoğraf paylaşıldı. 

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Görüşme saat 16.05'te başladı. Görüşme sürerken, Erdoğan 2006'da başbakanlığı dönemindeki ziyaretinden 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etmiş oldu.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Özgür Özel
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