Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesinden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek genel başkan Özgür Özel ile bir araya geldi. Makam odasındaki görüşmeden de ilk fotoğraf paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özer, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
Siyasette normalleşme sürecinin başlangıcı olarak görülen ziyaretin ardından Erdoğan, Özel'e iadeiziyaret bulundu.
Özel, Erdoğan'ı genel merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı.
Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.
Ardından Özel'in 12'nci kattaki makam odasında gerçekleşen görüşmeye geçildi. Makam odasındaki görüşmeden de fotoğraf paylaşıldı.
Görüşme saat 16.05'te başladı. Görüşme sürerken, Erdoğan 2006'da başbakanlığı dönemindeki ziyaretinden 18 yıl sonra CHP'yi ziyaret etmiş oldu.