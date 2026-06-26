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Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanına ortak oldu: Diplomasını takdim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanına ortak oldu: Diplomasını takdim etti

21:1926/06/2026, Cuma
AA
IHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni’ne katılarak torunu Ömer Tayyip Erdoğan’a diplomasını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. 

Törende mezun olan öğrencilerin heyecanına ortak olan Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan’a diplomasını kendi elleriyle verdi.

Mezuniyet töreninde öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.


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