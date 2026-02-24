Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilere sahur ikramları dağıtılıyor

07:5624/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, gece ders çalışmak ve çeşitli kaynaklardan faydalanmak isteyenlere sahurda ikramlarda bulunuluyor.

Başkentte 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, gece saatlerinde de ders çalışmaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, kütüphanede 5 milyondan fazla basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere de ulaşabiliyor.

Kütüphane çalışanları, ramazan dolayısıyla ziyaretçilere sahur vaktinde ücretsiz çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuyor. 

"Bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz"


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammet Fatih Öz, "Ramazan ayında Millet Kütüphanesi'ne geliyoruz. Burada sahurumuzu yapıp derslerimizi çalışıyoruz. Bizim için böyle daha verimli oluyor. Kahve, çay gibi içecekler de ücretsiz, bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyfi Çetin de uygulamanın öğrenciler için verimli olduğunu dile getirdi.


Sahurda yapılan ikramlar, ramazan ayı boyunca devam edecek.

#Ankara
#Sahur
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Mazot, benzin ve LPG güncel fiyatlar