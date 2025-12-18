Dalaman'da yanan alanlar tekrar yeşerdi

Fakat bizim en çok üzerinde durduğumuz şey mümkünse yangının hiç çıkmamasını sağlamak. Bu maksatla da özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün herkesin yangınların neden çıktığını, nasıl büyük felaketlere sebep olduğunu ve yangınların çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.