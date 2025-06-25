Dedesinin nasihatiyle başladı: Şimdi 1 ton bal hedefliyor! Kilosu 2 bin 500 TL

Arıcılıkla ilgili araştırmalar yapan Bayraktar, özellikle kestane balının astım, bronşit, nefes darlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara karşı doğal bir antibiyotik etkisi gösterdiğini ve kansere karşı da koruyucu nitelik taşıdığını öğrendiğini söyledi. Edindiği bilgiler doğrultusunda sadece organik ve şekersiz fenni bal üretimine yöneldi.

Dedesinin de arıcılıkla uğraştığını ifade eden Bayraktar, çocukluk yıllarından itibaren arılara ilgi duyduğunu ve zamanla arılarla arasında bir bağ oluştuğunu belirtti.