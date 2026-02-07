Dedikodu intikamı: Eski iş yerini basıp dört kişiyi yaraladı; çıktığı çatıda Özel Harekat tarafından etkisiz hale getirildi

Kız kardeşinin dedikodusunu yaptığını ileri sürdüğü eksi iş arkadaşlarıyla kavga eden Ümran A., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.