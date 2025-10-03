Denizli'de müthiş keşif: 2 bin 600 yıllık kutsal alan gün yüzüne çıkarıldı

Denizli’deki Attouda Antik Kentinde 2600 ila 2800 yıl öncesine tarihlenen Matar’a adanmış kutsal alan keşfedildi. Kazılarda kaya anıtı, kutsal mağara ve ikiz kaya figürü ortaya çıkarıldı. Friglerin dini coğrafyasını yeniden tanımlayan ve Anadolu arkeolojisi için büyük önem taşıyan bir keşif olarak kaydeden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, "Attouda’da gün yüzüne çıkarılan bu kutsal alan, Frig dininin Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir tespitler" dedi.
Denizli’nin Sarayköy ilçesindeki Attouda Antik Kenti’nde, günümüzden 2600 ila 2800 yıl öncesine tarihlenen Matar’a adanmış kutsal alan ortaya çıkarıldı.
Kazılar sırasında bulunan kaya anıtı, kutsal mağara ve ikiz kaya figürü, Frig uygarlığının inanç sınırlarını değiştiren çok önemli bilimsel tespitler arasında gösteriliyor.
Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve destekleriyle yürütülüyor. Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı’nın bilimsel sorumluluğunda sürdürülen kazılar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ediyor. 2025 yılı kazı sezonunda antik kentin akropolü olan "Asar Tepesi"nde yapılan çalışmalarla, Matar adına ritüel ve törenlerin düzenlendiği büyük bir dini kompleks belirlendi. Alanda MÖ 8.-6. yüzyıllara tarihlenen Frig kaya anıtı, kutsal mağara ve ikisinin ortasında konumlanan ikiz kaya figürü gün yüzüne çıkarıldı.
"Frig kültü Denizli’ye kadar uzandı"
Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, yapılan keşfin Frig uygarlığının dini coğrafyasında yeni bir sayfa açtığını belirterek; "Bugüne kadar yalnızca Dağlık Frigya olarak bilinen Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde rastlanan kaya figürlerinin Attouda’da bulunması, Frig kültünün Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir keşiftir" dedi. Kutsal alanda, Matar (Kybele) adına gerçekleştirilen bereket ve hasat törenlerine dair çok sayıda arkeolojik iz de tespit edildiğimi belirten Doç. Dr. Kolancı, "Bereketi takdis amacıyla yapılan tahıl ve sıvı sunularıyla ilişkili çok sayıda kayaya oyulmuş libasyon çanakları, kuyular ve akıtma kanallarını açığa çıkardık. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Bilimsel keşif Anadolu tarihine ışık tutuyor
Attouda Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan bu kutsal alan, Friglerin dini ritüelleri ve inanç coğrafyası hakkında yeni veriler sunuyor. Uzmanlar, keşfin Anadolu arkeolojisine katkı sağlayacak en önemli keşifler arasında yer aldığını belirtiyor.