Depremde 150 kişiye mezar olmuştu, müteahhitten kan donduran ifade: Ben namuslu insanım, malımı sattım, borcumu ödedim

'TÜM MALVARLIĞIMI KAYBETTİM, SUÇSUZ YERE HAPİSTEYİM'





Kendisine ait olan, Kahramanmaraş'ın en büyük mağazasının ve birçok dükkanın yıkıldığını ve depremde birçok yakının da enkaz kaldığını, yaşadığı travmadan dolayı İzmir'e gittiğini ifade eden Ali Babaoğlu, şöyle devam etti:





"Ben inşaat mühendisiyim ve mesleğimi icra ettim. Bu depremin en büyük mağdurlarından birisiyim, tüm malvarlığımı kaybettim. Daha da önemlisi suçsuz yere özgürlüğümü kaybettim ve hala hapisteyim. Zemin bilimine hakim değilim, zemin firmasından talep edilen rapor belediye sunulmuş ve belediyenin birimlerinden onay alınmıştır. Bilirkişi raporuna göre zemin emniyet gerilimi 3.25 olması gerekirken Jeoloji Mühendisi Ömer Tarakçıoğlu tarafından 1.5 olarak verilmiştir. Bu olması gerekenin 2.5 kat altındadır ve bu rakama göre bina tasarımı yapılmıştır, tüm statik projeyi etkilemiştir. Ancak Ömer Tarakçıoğlu tali kusurlu gösterilmiş ve tutuksuz yargılanmaktadır. Zemin etütü yapmadığını, gözlemleyerek bu rakamı verdiğini de itiraf etmiştir."



