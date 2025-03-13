Depremde yıkılan ve yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu

'Galeria tekrar yaşama dönecek'





Platformun sözcüsü Ender Budak, 6 dönümlük arazinin 4 farklı noktasında karot örneklerinin alındığını belirterek, "18 aylık bir sürecin sonucunda bugün sondaj işlemlerine başladık. 250 hak sahibi var. Çok zorlu bir sürecimiz oldu. Bu süreçte toplantılar yaptık. Bir firma ile anlaştık. Burada 2 katlı AVM olmak üzere 9 katlı bina yapıyoruz. Bu sabah çok farklı bir duygu yaşadık. Buraya çok emek verdik. 250 hak sahibini bir araya getirmek zordu. Bunu başardık. Galeria tekrar yaşama dönecek. Bugün ilk kazmamızı vurduk ve süreç başladı."