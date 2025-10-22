Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu: Anne ve 2 evladı dumandan etkilendi

Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu: Anne ve 2 evladı dumandan etkilendi

09:3022/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hatay’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner ev, alevlere teslim olarak yangında kullanılamaz hale geldi. Geceyi gündüze çeviren yangında, anne ve 2 evladı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir konteyner kentte, bilinmeyen bir nedenle depremzede ailenin yaşadığı konteyner evde yangın çıktı. Dumanlar yükselen konteyner kısa sürede alevlere teslim oldu.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar söndürmeye çalıştı ama başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Kısa sürede bölgeye intikal Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında, anne ve 2 çocuk dumandan etkilenirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Geceyi gündüze çeviren alevler içinde kalan bir konteyner kullanılamaz hale gelirken diğer 2 konteyner kısmen yandı.





Yangın anını anlatan Mehmet Berker, "Biz evde oturuyorduk. Bir yerden bağırma sesleri geldi. Dışarıya çıktığımızda konteyner alev almıştı. Hortumlarla söndürmeye çalıştık ama başaramayınca itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale ederek söndürdüler. Dumandan etkilenenler oldu, onlar da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Konteyner de kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.



#hatay
#depremzede
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ODTÜ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURASI çekildi mi, Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?