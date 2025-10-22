Depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu: Anne ve 2 evladı dumandan etkilendi

Yangın anını anlatan Mehmet Berker, "Biz evde oturuyorduk. Bir yerden bağırma sesleri geldi. Dışarıya çıktığımızda konteyner alev almıştı. Hortumlarla söndürmeye çalıştık ama başaramayınca itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale ederek söndürdüler. Dumandan etkilenenler oldu, onlar da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Konteyner de kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.







