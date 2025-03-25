Doğa fotoğrafçısı, koruma altındaki vaşağı yakından görüntüledi

Doğa fotoğrafçılığına başladığından bu yana bazı yaban hayvanlarını görüntülediğini ancak en büyük hedefinin son derece özel bir tür olan vaşağı görüntülemek olduğunu kaydeden Bulut, "Sabah saatlerinde Pülümür Vadisi'nde fotoğraf çekimi yaparken vaşağa denk geldim. Ancak hazırlıksız olduğum için iyi çekim yapamadım. Ancak akşamüstü tekrar karşıma çıktı ve bu kez kaydetme şansım oldu. Benim için gerçekten muhteşem bir andı. Vaşak, olağanüstü bir canlı ve onu fotoğraflamak, kayda almak tarifsiz bir duyguydu. Coğrafyamızda bu tür canlıları görmek çok güzel" dedi.