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Doğa fotoğrafçısı, koruma altındaki vaşağı yakından görüntüledi

Doğa fotoğrafçısı, koruma altındaki vaşağı yakından görüntüledi

11:2325/03/2025, Salı
IHA
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Tunceli'de, hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapan Umut Bulut, hep görüntülemek istediği vaşağı görüntülemeyi başardı.

Tunceli doğa fotoğrafçılığı yapan Umut Bulut, Pülümür Vadisi'nde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşağı görüntülemeyi başardı.

Doğa fotoğrafçılığına başladığından bu yana bazı yaban hayvanlarını görüntülediğini ancak en büyük hedefinin son derece özel bir tür olan vaşağı görüntülemek olduğunu kaydeden Bulut, "Sabah saatlerinde Pülümür Vadisi'nde fotoğraf çekimi yaparken vaşağa denk geldim. Ancak hazırlıksız olduğum için iyi çekim yapamadım. Ancak akşamüstü tekrar karşıma çıktı ve bu kez kaydetme şansım oldu. Benim için gerçekten muhteşem bir andı. Vaşak, olağanüstü bir canlı ve onu fotoğraflamak, kayda almak tarifsiz bir duyguydu. Coğrafyamızda bu tür canlıları görmek çok güzel" dedi.

Bulut tarafından kısa mesafeden görüntülenen vaşak, çekilmesine aldırış etmeden bir süre av aradıktan sonra yeniden dağlık alana giderek gözden kayboldu.

#Umut Bulut
#Tunceli
#Vaşak

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