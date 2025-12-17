Yeni Şafak
Doğada gezinen kurt sürüsü dron ile görüntülendi

13:0217/12/2025, Çarşamba
DHA
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyü yakınlarında doğada gezinen 5 kurt, dron ile görüntülendi. Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyü muhtarı Emrah Yolcu, arkadaşı Öner Açıkyıldız ile arazide yürüyüş yaptıkları sırada köyün üst kesimlerinde çok sayıda kurt olduğunu fark etti. Muhtar, kurtları görüntülemek için dron uçurdu. Kurtlar, kendilerine yaklaşan dron tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kurtların sürü halinde hareket ettikleri görüldü.

