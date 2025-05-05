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Doğada kendiliğinden yetişiyor: Zorlu koşullarda toplanıyor kilosu bin 250 TL

Doğada kendiliğinden yetişiyor: Zorlu koşullarda toplanıyor kilosu bin 250 TL

14:195/05/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan'da 2 bin rakımın üzerinde kendiliğinden doğada yetişen "çaşır" mantarının kilosu pazarda kilosu bin 250 TL'den alıcı buluyor.

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. 

Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL'den satışa sunuldu.

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişir. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yenir.

Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak yemeğinin yapıldığı da olur.

#Erzincan
#mantar
#Çaşır mantarı
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