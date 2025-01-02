Doğu Anadolu buz kesti: Termometreler eksi 25,5 dereceyi gösterdi

Yeni yıla buz gibi bir hava ile girdiklerini belirten Ayla Çiçek ise "Gerçekten bu sene çok soğuk. Zaten yazı da yaz olarak yaşayamadık. O kadar sıcak olmadı. Kışı da eski Erzurum kışları gibi yaşıyoruz. Sokakta yürürken kayıp bir yerimizi kırmaktan korkuyorum. Ama soğuğa yapacak bir şey yok. Sokakta yürürken kaşımız, kirpiğimiz buz tutuyor. Soğuk Erzurum'la bütünleşmiş artık" diye konuştu.