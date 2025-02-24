Donan göl üzerinde macera: Araçla buz üzerinde gezinti

Ardahan-Kars sınırında bulunan buz ve karla kaplı Çıldır Gölü'ne giden iki arkadaş, araçla göl üzerinde gezinti yaptı.

1 /10 Dondurucu soğuğun etkisiyle Akçakale köyü bölgesindeki Çıldır Gölü'nün üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

2 /10 Kar yağışıyla da buzun üzerinde kalın kar tabakası oluştu.

3 /10 Bölgeye arkadaşlarıyla gezmeye giden Deniz Özer, aracıyla donan göl üzerinde gezdi.

4 /10 Sürücü Özer, ilk kez aracıyla buz üzerine çıktığını belirterek, "Tavsiye ederim, çok güzel." ifadesini kullandı.

5 /10 Özgür Taştan ise buz üzerine araçla çıkmanın farklı bir duygu olduğunu anlattı.

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