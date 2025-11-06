Düden Çayı’na düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde bulunan Yukarı Düden Şelalesi yakınlarındaki 7394. Sokak civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yukarı Düden Şelalesi’ne yakın bir noktada bir kişinin dengesini kaybederek suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen konuma Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye İstasyonu, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.