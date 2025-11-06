Yeni Şafak
Düden Çayı’na düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

23:566/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
IHA
Antalya’da dengesini kaybederek düştüğü Düden Çayı’nda bir süre sürüklenen ve güçlükle kargılara tutunmayı başaran vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde bulunan Yukarı Düden Şelalesi yakınlarındaki 7394. Sokak civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yukarı Düden Şelalesi’ne yakın bir noktada bir kişinin dengesini kaybederek suya düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen konuma Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İtfaiye İstasyonu, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Son anda kargılara tutunmayı başardı


Düştükten sonra bir süre Düden Çayı’nda akıntıyla sürüklenen Yusuf A., kenarda bulunan sazlık ve kargılıklara tutunmayı başardı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, karşı kıyıda bulunan Yusuf A.’ya akıntı nedeniyle ulaşmanın riskli olduğunu değerlendirerek, karadan bulunduğu noktaya geçiş yaptı.

Yorulduğu ve tutunmakta güçlük çektiği görülen Yusuf A., can simidi ve halat yardımıyla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yusuf A., ambulansla kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

#Antalya
#Düden Çayı
#AFAD
