Dünyada sadece Elazığ’da var: 'Kahve Fincanı Müzesi' 700 bin kişiyi ağırladı

24/02/2026, Salı
IHA
Dünyada sadece Elazığ’da olan ’Kahve Fincanı Müzesi’ni, bir yılda 700 bin kişi ziyaret etti.

Kahve Fincanı Müzesi, 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet’in 100. yılında kapılarını vatandaşlara açmasının ardından yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. 8 bin 600 civarındaki kahve fincanlarıyla dünyada tek olan müzeyi, 2025 yılında 700 bin kişi ziyaret etti.

Müzede, 1737’de İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği fincan da vatandaşlar tarafından en çok beğenilen ürünler arasında yer alıyor.

"50 yılın altında olan fincanları artık sergilemiyoruz"


Dünyada kurulmuş olan tek Kahve Fincanı Müzesi’ni Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde 2023 yılında açtıklarını aktaran Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, "Müzemizin iki yılı tamamlandı. Hemen hemen amacımıza ulaştık. Biz başlangıçta 2 bin 300 fincan hedefliyorduk ama şu anda fincan sayımız 8 bin 600 civarında. Bu rakam daha da artıyor. Ziyaretçilerden de aldığımız tepkilerin çok olumlu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de sevinçli ve mutluyuz. Bizim zaman zaman anket çalışmalarımız oldu. Geçen hafta Kültür Bakanlığına gönderdiğimiz bilgide de çok abartmadan gerçek rakamları gönderdik. 2025 yılında 700 bin insana hizmet vermiş olduk. Bir proje kapsamında da 5 bin öğrencinin burayı gezmesini sağladık" dedi.

Ziyaretçi konusunda hedefe ulaştıklarını aktaran Bulut, "Bunu turlardan da anlıyoruz. Artık Elazığ’a gelen kültür turları içerisinde rehberlerin programlarında varız. Getirdikleri insanlara böyle bir müzenin olduğunu ve burayı gezdireceklerini vatandaşların da geldiklerinde yanlarında fincan getirmelerinden anlıyoruz. Bizim ziyaretçi konusunda hedefimiz tuttu. Müzenin içerisinde 2025 yılında bir arşiv çalışması yaptık. Bu çalışmada elimizdeki fincanları yapım yılları, şekilleri ve kullanım şekillerine göre ayırdık. Yaklaşık 17 civarında fincan tasnifi yaptık. Gelen fincanları buna göre yerleştirmeye çalışıyoruz. İlk açıldığımız yıllarda bize getirilen güncel fincanları kabul ediyorduk ama şimdi bir karar aldık, artık 50 yılın altında olan fincanları kabul ediyoruz ama sergileme sözü vermiyoruz. Çünkü biraz daha eski olanları tercih edeceğiz. Bu aynı zamanda yer konusunda da onu gerektiriyor. Burası artık fincandan taştı. Ben burayı bir dernek olarak kurmuştum. Bu derneğin etkinlikleri çerçevesinde 2025 yılında konferanslarımız, kongrelerimiz ve panellerimiz oldu. Bu yönden de başarılıyız. 2025 yılını dolu ve olumlu bir şekilde atlattık. 2026 yılı içerisi içinde hedeflerimiz var. Bu hedefleri belirledik, o hedeflere ulaşmak için adım adım yürüyeceğiz" diye konuştu.

