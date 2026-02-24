Dünyada sadece Elazığ’da var: 'Kahve Fincanı Müzesi' 700 bin kişiyi ağırladı

Ziyaretçi konusunda hedefe ulaştıklarını aktaran Bulut, "Bunu turlardan da anlıyoruz. Artık Elazığ’a gelen kültür turları içerisinde rehberlerin programlarında varız. Getirdikleri insanlara böyle bir müzenin olduğunu ve burayı gezdireceklerini vatandaşların da geldiklerinde yanlarında fincan getirmelerinden anlıyoruz. Bizim ziyaretçi konusunda hedefimiz tuttu. Müzenin içerisinde 2025 yılında bir arşiv çalışması yaptık. Bu çalışmada elimizdeki fincanları yapım yılları, şekilleri ve kullanım şekillerine göre ayırdık. Yaklaşık 17 civarında fincan tasnifi yaptık. Gelen fincanları buna göre yerleştirmeye çalışıyoruz. İlk açıldığımız yıllarda bize getirilen güncel fincanları kabul ediyorduk ama şimdi bir karar aldık, artık 50 yılın altında olan fincanları kabul ediyoruz ama sergileme sözü vermiyoruz. Çünkü biraz daha eski olanları tercih edeceğiz. Bu aynı zamanda yer konusunda da onu gerektiriyor. Burası artık fincandan taştı. Ben burayı bir dernek olarak kurmuştum. Bu derneğin etkinlikleri çerçevesinde 2025 yılında konferanslarımız, kongrelerimiz ve panellerimiz oldu. Bu yönden de başarılıyız. 2025 yılını dolu ve olumlu bir şekilde atlattık. 2026 yılı içerisi içinde hedeflerimiz var. Bu hedefleri belirledik, o hedeflere ulaşmak için adım adım yürüyeceğiz" diye konuştu.