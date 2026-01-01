Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Dur ikazı fayda etmedi: Alkollü şoför Bursa’yı birbirine kattı

Dur ikazı fayda etmedi: Alkollü şoför Bursa’yı birbirine kattı

14:011/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bursa’da belediye yolcu minibüs şoförünün alkollü şekilde direksiyon başına geçmesi faciaya davetiye çıkardı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şoför, yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçtı. Lastiği patlamasına ve çıkmasına rağmen yoluna devam eden sürücü, daha fazla kaçamayacağını anlayınca durmak zorunda kaldı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Şehir merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen belediye minibüsünü durdurmak istedi. İkazlara uymayan sürücü Hakan A., polisle kovalamacaya girdi. Yaklaşık 10 kilometre süren kaçış sırasında otobüsün lastiği patladı ancak sürücü buna rağmen ilerlemeye devam etti.


Polis ekiplerinin yolu kesmesiyle durdurulan sürücü gözaltına alındı. Alkolmetreye üfleyen şoförün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.


Yeni yıla ceza ile giren sürücünün, yürürlüğe giren yeni düzenleme geçerli olsaydı 200 bin liranın üzerinde ceza ödeyeceği öğrenildi. Olay anı ve sürücünün tehlikeli kaçışı ise kameraya anbean yansıdı.



#bursa
#alkollü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı