Edebiyatın milli sesi Yavuz Bülent Bakiler Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı: Vasiyeti yerine getirildi

Cenaze namazının ardından Bakiler, vasiyet ettiği gibi Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi.

Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.