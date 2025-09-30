Yeni Şafak
Edebiyatın milli sesi Yavuz Bülent Bakiler Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı: Vasiyeti yerine getirildi

17:4630/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi. Bakiler'in mezarına Mekke ve Karabağ'dan getirilen topraklar serpildi.

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Bakiler, vasiyet ettiği gibi Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi.

Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.

Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.



