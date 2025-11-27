Edirne Valisi duyurdu, Saros Körfezi'nde ‘Minyatür Edirne’ şehri batırılacak

Onlarla ilgili şu anda kazı çalışmalarını, sondaj çalışmalarını yapıyoruz ve nehri diğer tarafa yani Fatih Köprüsü'nün tarafına verip nehri burada tamamen aşağıya Beyazıt Külliyesi’nin olduğu yere kadar bir temizlik çalışması ve kazı çalışması yapılacak. Nehrin her iki tarafında da yine orada da bir çevre düzenlemesi ortaya koymayı düşünüyoruz. Böyle olunca Evliya Kasımpaşa Camisi’nde, oradaki rıhtımdan itibaren yukarıya doğru Tunca Köprüsü ve onun üst kısımlarını alacak şekilde inşallah orada da çok kısa zamanda bu çalışmalar bittikten sonra kanolarla, teknelerle oranın da kendine göre daha bir güzelliği var. Çünkü dar bir alan ve ağaçlarla kaplı. Orada da bu tür aktivitelerin olmasını ben çok arzu ediyorum. İnşallah onları da önümüzdeki yıl hedeflerimiz arasına koymayı düşünüyoruz” dedi.