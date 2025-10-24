Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos: Tekneler dev dalgalara dayanamadı, batıp sahile sürüklendi

Edremit Körfezi'nde şiddetli lodos: Tekneler dev dalgalara dayanamadı, batıp sahile sürüklendi

19:3924/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos fırtınası, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Edremit sahillerinde iki balıkçı teknesi lodos fırtınası nedeniyle battı.

Edinilen bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70-80 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, Edremit Körfezi’nde büyük dalgalara neden oldu.

Fırtınanın en fazla zarar verdiği bölgelerden biri ise Edremit’in Güre Mahallesi Sahili oldu.

Sahilde demirli halde bulunan iki küçük balıkçı teknesi, lodosun oluşturduğu dev dalgalara dayanamayarak battı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, meteoroloji ekipleri lodosun etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirdi.


#Edremit Körfezi
#Balıkçı
#Lodos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları