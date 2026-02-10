Elden kira ödeyenler yandı: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

İlk derece mahkemesi kiracıyı haklı buldu

NTV'de yer alan habere göre; Eskişehir 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, kira bedellerinin davalının iş yerine gidilerek ödendiğini, mayıs ayı kirasının kiracının eşiyle birlikte elden verildiğini, haziran ayı kirasının ise ev sahibinin iş yerine gelmemesi üzerine PTT aracılığıyla ödenmek istendiğini ancak kabul edilmediğini tespit etti.





Mahkeme, bunun üzerine tevdi mahalli tayini yoluna gidildiğini, icra takibine konu kira bedellerinin kiracı tarafından yatırıldığını ve icra tehdidi altında ikinci kez ödeme yapıldığını belirterek, bu bedellerin iadesine karar verdi. Kararla birlikte 18 bin 829 liranın yasal faiziyle birlikte mülk sahibinden alınarak kiracıya ödenmesine hükmedildi.















