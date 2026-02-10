Elden kira ödeyenler yandı: Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Yargıtay’dan emsal karar geldi. Yüksek Mahkeme, yazılı sözleşme varsa tanık beyanının geçersiz olduğuna ve ödemenin mutlaka belgeyle ispatlanması gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elden yapılan kira ödemelerine ilişkin önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan özette, yüksek mahkeme, kiracı ve ev sahibi arasındaki elden kira ödeme uyuşmazlığına dair usulden karar verdi.
Elden ödeme istedi
Dosya kapsamına göre, davacı kiracı Bülent Ç. ile davalı mülk sahibi Burhan K. arasında, kira bedellerinin banka yoluyla ödeneceğine ilişkin yazılı bir kira sözleşmesi bulunuyordu. Ancak kiracı, ev sahibinin talebi üzerine kira ödemelerini banka yerine nakit olarak elden yaptığını ileri sürdü.
Bir süre sonra mülk sahibi, kira bedellerinin ödenmediği gerekçesiyle kiracı hakkında icra takibi başlattı.
Kiracı: İcra tehdidiyle ödedim
Kiracı Bülent Ç., kira bedellerini elden ödediğini savunmasına rağmen, icra tehdidi altında kalması nedeniyle takip dosyasındaki borcu ödediğini belirtti. Dava dilekçesinde, “borçlu olmadığı ya da borçlu olmadığını düşündüğü bir parayı cebri icra tehdidi altında ödediğini” ifade eden kiracı, ödediği bedelin iadesi talebiyle istirdat davası açtı.
Mülk sahibi: Ödeme yapılmadı
Davalı mülk sahibi ise kiracının ödeme yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediklerini belirtti. Elden ödeme iddiasının tanıkla ispatlanamayacağını savunan ev sahibi, yıllık kira bedeli olan 21 bin 600 liranın senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, bu nedenle kesin delil gerektiğini ileri sürdü. Tanık dinlenmesine muvafakat etmediklerini belirten mülk sahibi, davanın reddini talep etti.
Kiracı: Tahliye için inkar ediyor
Davacı kiracı ise mülk sahibinin, kendisini tahliye edebilmek amacıyla elden ödenen kira bedellerini inkâr ettiğini öne sürdü.
İlk derece mahkemesi kiracıyı haklı buldu
NTV'de yer alan habere göre; Eskişehir 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi, kira bedellerinin davalının iş yerine gidilerek ödendiğini, mayıs ayı kirasının kiracının eşiyle birlikte elden verildiğini, haziran ayı kirasının ise ev sahibinin iş yerine gelmemesi üzerine PTT aracılığıyla ödenmek istendiğini ancak kabul edilmediğini tespit etti.
Mahkeme, bunun üzerine tevdi mahalli tayini yoluna gidildiğini, icra takibine konu kira bedellerinin kiracı tarafından yatırıldığını ve icra tehdidi altında ikinci kez ödeme yapıldığını belirterek, bu bedellerin iadesine karar verdi. Kararla birlikte 18 bin 829 liranın yasal faiziyle birlikte mülk sahibinden alınarak kiracıya ödenmesine hükmedildi.
Yargıtay: İspat yükü kiracıda
Kararı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira ilişkisinin varlığı ve aylık kira bedelinin miktarının ispat yükünün kiraya verene, kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat yükünün ise kiracıya ait olduğunu vurguladı.
Yargıtay, talep edilen yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması halinde, kira bedelinin ödendiğinin kesin delille ispatlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.
"Yazılı sözleşme varsa tanık dinlenmez"
Yüksek Mahkeme, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunduğu durumlarda, kira bedellerinin ödendiğinin tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağını belirtti.
Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin bu hususu gözetmeden tanık anlatımlarına dayanarak karar vermesini usul ve yasaya aykırı bularak, hükmün sonucu etkilememek üzere kanun yararına bozulmasına hükmetti.