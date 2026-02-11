Epstein'in en karanlık dostu

Harvardlı hukuk profesörü Alan Dershowitz, pedofili ve fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein’e yıllarca hukuki koruma sağlayan en önemli kişiydi. Dershowitz şimdi soykırımdan yargılanan Netanyahu ile diğer İsraillileri, UCM ve UAD’de savunan ekibin başında bulunuyor. Bu karanlık avukat, Epstein ağının İsrail bağlantısının da en büyük kanıtı.