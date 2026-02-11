Yeni Şafak
Epstein'in en karanlık dostu

Epstein'in en karanlık dostu

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
İstanbul bölgesel girişimcilik üssü

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin güçlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İstanbul’un uluslararası girişimciler için merkez olma iddiasını vurguladı. Dağlıoğlu, yalnızca 2025 yılında erken aşamadaki teknoloji girişimlerine yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

Epstein'in en karanlık dostu

Harvardlı hukuk profesörü Alan Dershowitz, pedofili ve fuhuş ağı kuran Jeffrey Epstein’e yıllarca hukuki koruma sağlayan en önemli kişiydi. Dershowitz şimdi soykırımdan yargılanan Netanyahu ile diğer İsraillileri, UCM ve UAD’de savunan ekibin başında bulunuyor. Bu karanlık avukat, Epstein ağının İsrail bağlantısının da en büyük kanıtı.

Bu takımın golcüsü benim

Fenerbahçe’nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda skora etki eden 32 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

