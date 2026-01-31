Erciyes sömestr tatilinde 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

Sömestir tatilinde ziyaretçi sayısında pik döneme ulaştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, “Erciyes bizi hiç şaşırtmadı. Dolu dolu geçen, muhteşem bir kayak sezonu oldu. Yılbaşından önce yağan kar ile birlikte pistlerimiz doldu. Sömestirden hemen önce tekrar yağan 2'nci kar ile birlikte 4 kapıda bütün pistlerimizin açık olduğu ve güzel bir havanın olduğu, muhteşem bir kayak imkanı sunan bir sezon ve sömestir dönemi olmuş oldu.





Sömestir girmeden önce 1 milyona yakın ziyaretçimiz vardı. Sömestir içerisindeki hedefimizde tatilin sonuna gelindiğinde 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. Geçen hafta Erciyes’te hafta sonu 320 bin ziyaretçi ile rekorumuzu yenilemiştik. Yine bu hafta sonu da buna yakın bir sayı bekliyoruz. Dolayısıyla sömestirin bitiminde hedefimiz olan sömestir içindeki 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Böylelikle bu sezon toplam 2,5 milyon ziyaretçiye ulaşmış olacağız" dedi.