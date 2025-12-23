Ertuğrul Gazi'nin en sevdiği yemekti: Coğrafi işaret yolunda

Bilecik’in öne çıkan yöresel lezzetlerinden yoğurtlu gözleme, Kayı Aşireti lideri ve Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin en sevdiği yemek olarak biliniyor. Tarihi miras olarak kabul edilen lezzet için coğrafi işaret süreci başlatıldı.
Bilecik’in meşhur yöresel lezzeti yoğurtlu gözleme, dünyaya açılıyor.
Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt’te türbesi bulunan Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin ev sevdiği yemeklerinde biri olan ’Yoğurtlu Gözleme’ için coğrafi işaret alınması için başvuru yapıldı.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçelerine özgü olan ve Ertuğrul Gazi’nin ev sevdiği yemeklerinde biri olan ’Yoğurtlu Gözleme’nin coğrafi işaret yolunda olduğunu söyledi.
Yapılan başvuru ve gözleme hakkında bilgi veren Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt’ümüze özgü yoğurtlu gözlememiz süzme yoğurt ve yeşil soğanla beraber yapılıyor. Osmanlı’dan Ertuğrul Gazi’den gelen bir gözleme çeşidimiz. Bu çok bilinmiyor, yapan da çok yok. Genç kardeşim Esin hanım öğrenmiş bu işi. Daha önce biliyorduk, biz de onun vasıtasıyla bir ekip kurduk. Söğüt’ümüze özgü olarak bunu tanıtmak istedik" dedi.
"Coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz"
Durgut, "Bugün bu çadırımızı kurduk. Bu otağı biliyorsunuz ki kıl çadır; Ertuğrul Gazi'nin 400 çadırla beraber Söğüt’e gelip yerleşmesini simgeleyen bir çadırımız. Biz bu çadırda bu ata mirası gözlememizi sunmak istedik. Bunu da yaygınlaştırıp inşallah en kısa zamanda coğrafi işaretini alıp Söğüt’ümüze tescillemek istiyoruz" dedi.