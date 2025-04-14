Erzincan ilkbaharda kara kışı yaşıyor

Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için çaba sarf etti. Okul yolunu tutan öğrenciler ise karın mutluluğunu yaşadı.



