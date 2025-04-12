Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



