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Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

Erzincan'da çiçek açan meyve ağaçlarını don vurdu

07:3412/04/2025, Cumartesi
IHA
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Erzincan'da nisan ayında yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken, zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.

Kar yağışı Erzincan ve ilçelerinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından bugün soğuk hava etkisini artırdı. Oluşan don çiftçileri düşündürüyor. Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgeyi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.


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