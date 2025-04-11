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Erzincan'da kar: Sürücüler zor anlar yaşadı

Erzincan'da kar: Sürücüler zor anlar yaşadı

23:3511/04/2025, Cuma
DHA
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Erzincan ve çevresinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzincan'da son günlerde etkili olan yağmur, saat 22.00 sıralarında yoğun kara dönüştü. Kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi beyaza büründü.

 Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan mevkisi ve Erzincan- Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli kar kürüme çalışması yaptı. 

 Bazı araç sürücüleri ise güçlükle ilerledi. 

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