Esrarengiz kayıp: 5 çocuk annesi Arife’den 3 yıldır tek bir iz yok

Tokat’ta 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den aradan geçen 3 yıla rağmen haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

1 /4 Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Gökçe’nin kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

2 /4 AFAD ve jandarma ekiplerince kadavra ve iz takip köpekleriyle yaklaşık iki hafta boyunca arama yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

3 /4 Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Arife Gökçe’ye mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen Sinan S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sinan S.’nin, 2018 yılında İstanbul’da bir çocuğa yönelik istismar iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi.